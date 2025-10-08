Стефанос Циципас: «Силу человека определяет не то, насколько громко он празднует победы, а то, как переживает поражения»
Стефанос Циципас поразмышлял о том, в чем проявляется настоящая сила человека.
«Силу человека определяет не то, насколько громко он празднует победы, а то, как переживает поражения: как хранит молчание, как восстанавливается в тайне, как возвращается без злобы. Победа вызывает аплодисменты. Поражение раскрывает характер. Это нельзя измерить, но можно запомнить», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
