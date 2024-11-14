Каспер Рууд: «Я никогда не показывал хороших результатов осенью. Может быть, в следующий раз лучше просто остаться дома»

Каспер Рууд прокомментировал неудачную концовку сезона.

С начала осени у него три победы и 10 поражений, четыре из которых были подряд.

– В Турине вы провели один из своих лучших матчей за весь год. С какой проблемой вы столкнулись в последние несколько месяцев или проблем было много?

– Давайте оценивать отрезок после US Open, потому что там я выбыл в четвертом круге. Это был достойный результат. Но после US Open мне не хватало, не знаю, уверенности. И физически я тоже чувствовал себя не очень хорошо. Я делал что мог.

Иногда приходится играть с неудобными соперниками. И в последние месяцы были очень быстрые корты: Токио, Шанхай, Базель, Стокгольм. В Париже в этом году были очень, очень быстрые корты – намного быстрее, чем мне помнилось.

Мне такие покрытия не очень нравятся. Это нормально. Возможно, они нравятся другим игрокам. Я не буду жаловаться или искать оправдания, но мне было сложно.

Если понаблюдать за моей игрой, внимательно посмотреть много матчей, то можно заметить, что мое оружие – форхенд. Но он эффективнее на медленном корте с высоким отскоком. Игроки с более плоскими ударами могут чувствовать себя иначе.

Кроме того, я играл с соперниками, с которыми мне некомфортно. Я дважды проиграл Джордану Томпсону. Для меня он непростой соперник. Он очень хорошо подает, умеет выходить к сетке и все такое.

В Базеле я проиграл Баутиста-Агуту. Он как раз победил на турнире в Антверпене и был очень уверен в себе.

Не знаю, у меня нет ответа, потому что я проиграл несколько равных матчей. Но таков теннис. Я и так никогда не показывал хороших результатов осенью. Может быть, в следующий раз мне лучше просто остаться дома. Кто знает (улыбается) .

Когда ты проигрываешь пять-шесть матчей подряд, это плохо сказывается на уверенности. Может быть, лучше лежать на диване и смотреть теннис, чем играть и проигрывать. Посмотрим (улыбается) .