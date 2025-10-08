Соболенко о тренировках с Джоковичем перед турнирами в Китае: «Надеюсь, Новак победит в Шанхае. Скажу, что благодаря мне он стал чемпионом»

Арина Соболенко рассказала, как прошли тренировки с Новаком Джоковичем.

Перед турнирами в Китае Соболенко отдыхала в Греции, где сейчас живет серб. Там они провели несколько совместных тренировок.

«Во время тренировок у него был боевой настрой, он кричал. Я выиграла у него много очков. Надеюсь, он это подтвердит. Пока Новак выигрывает в Шанхае. Думаю, у меня получилось – это были хорошие тренировки. Я очень надеюсь, что он дойдет до конца и победит. Скажу, что благодаря мне он стал чемпионом (смеется).

Я их люблю – и его, и Елену [Джокович]. Он всегда готов дать мне совет», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Завтра Джокович встретится с Зизу Бергсом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае, а Соболенко – с Людмилой Самсоновой в 1/8 финала в Ухане.

