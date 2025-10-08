Медведев о том, что сыграл с Тьеном третий раз в сезоне: «Кажется, он психологически меня травмировал»

Даниил Медведев поделился эмоциями после матча с Лернером Тьеном.

В четвертом круге «Мастерса» в Шанхае Медведев впервые победил 19-летнего американца. В этом сезоне он уступал Тьену дважды – во втором круге Australian Open и полуфинале турнира в Пекине.

– Как себя чувствуешь после этого матча? У меня в какой-то момент было ощущение, что ты очень боишься, что все опять затянется.

– Я себя отвратительно чувствую – ужасно устал. Я рад, что смог победить, потому что реально кажется, что он меня травмировал [психологически]. У меня почему-то судороги с ним все время. Играет он просто нереально в какие-то моменты. Я просто рад, что смог победить каким-то образом. Я даже не знаю, как я это сделал.

– А чем ты был недоволен? Ты говорил что-то команде во втором сете.

– Если честно, я был недоволен соперником (улыбается). Я смотрел игры. Есть турниры, где он не попадает, но, когда у него получается, он заставляет тебя сыграть лучший матч от начала до конца. И вот в третьем сете у меня получилось. Судороги немного отпустили, а за счет этого я лучше стал подавать. За счет подачи я этот матч и вытащил. Сумасшедший игрок, у него огромное будущее. Я рад, что смог победить его.

– Ты пил рассол во время матча. Это помогает?

– Я не знаю, что там помогает, что не помогает. В один момент я думал, что меня свело полностью и это конец, но меня отпустило. Как там это происходит, я не знаю, но просто рад, что это случилось, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

Медведев не стал клиентом Тьена – хотя был в опасной близости