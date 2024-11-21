Джокович – Надалю: «Многие поколения будут стремиться стать таким, как ты»

Новак Джокович попрощался с Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру.

Твиттер Кубка Дэвиса поделился полным видео, которое ранее показали Надалю во время церемонии в Малаге.

«Рафа, прежде всего, поздравляю тебя с удивительной карьерой. Твоя семья, команда, ты сам должны очень гордиться всем, чего ты достиг за карьеру, которая длилась больше 20 лет.

Мы будем скучать в раздевалках по твоим разминкам, ускорениям, прыжкам, удивительной парчис – игре, в которую ты играл с командой перед матчами. У нас было много веселых моментов в раздевалках. И я надеюсь, что даже сегодня, несмотря на то, что это грустный день для тенниса, Испании и спорта в целом, я надеюсь, что каждый отпразднует твою карьеру. Потому что здесь так много чего можно охватить и отпраздновать.

Я думаю, что важнее (и я думаю, что ты согласишься с этим) след, который ты оставил с точки зрения связи с людьми, того, как ты вдохновил миллионы детей во всему миру взять в руки теннисную ракетку. Как ты выразил свою страсть и любовь к игре, как вел себя на корте, как уважал соперников и всю экосистему тенниса на протяжении всей карьеры.

Твое упорство, твой бойцовский дух, энергия, с которой ты выходил на корт каждый раз, стойкость, сила – это то, что будет изучаться и передаваться еще многими-многими поколениями, которые будут стремиться стать таким, как ты. Человеком как ты, и великим чемпионом как ты.

Мне выпала честь и радость быть твоим соперником почти 20 лет. Мы провели больше 60 матчей. Я научился очень многому в наших сражениях. И спасибо за то, что ты сделал меня таким игроком, который я сейчас и которым был в течение последних 20 лет.

Спортивный и теннисный мир будет скучать по удивительной энергии, которой ты наполнял корт. Мой друг, я желаю тебе удачи с благотворительным фондом, семьей, с Академией, которая продолжает развиваться и распостраняться по миру и в которой ты сможешь поделиться опытом, знаниями, страстью и любовью к игре с новым поколением.

Большое спасибо и удачи, мой друг».

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