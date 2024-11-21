Тони Надаль о прощальной церемонии в честь Рафаэля: «Я хотел бы чего-то другого, соответствующего его карьере»

Тони Надаль раскритиковал церемонию в честь ухода Рафаэля из тенниса.

Его спросили, был ли он доволен тем, как с Надалем попрощались на Кубке Дэвиса:

«Нет.

Конечно, вместе с поддержкой болельщиков это было эмоционально. Мне понравилось, что показали кадры с турниров. Но я бы хотел видеть еще и то, как Рафаэль победил на Кубке Дэвиса в Севилье или что-то с турнира в Мадриде, «Ролан Гарроса» или «Уимблдона», потому что это более трогательно.

Я не хочу никого критиковать. Я просто хотел бы чего-то другого, соответствующего его карьере. Как член семьи и бывший тренер Рафаэля, я ценю их внимание к деталям и добрые намерения. Но в то же время я бы хотел бы, чтобы все было немного иначе.

Сейчас есть возможность устраивать более эмоциональные церемонии с помощью музыки и изображений. А кадры Рафаэля как раз передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, все было бы на высшем уровне».

Тони также прокомментировал свое отсутствие на трибунах:

«Я работал в Мадриде, а сегодня я в Сории, поэтому было невозможно приехать. Я смотрел все по телевизору. Я планировал приехать в Малагу в субботу – в пятницу все равно не получалось из-за договоренностей. Я бы хотел быть [на церемонии] и был бы там, если бы не работа».

«Запомните меня хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке». Прощальная речь Рафаэля Надаля

Чему нас научил Рафаэль Надаль