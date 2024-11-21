Джокович и Маррей должны были приехать на прощальную церемонию Надаля, но она состоялась раньше (El Espanol)
Новак Джокович и Энди Маррей должны были приехать в Малагу на Кубок Дэвиса в пятницу, чтобы попасть на церемонию, посвященную уходу Рафаэля Надаля из тенниса. Об этом сообщает El Espanol.
Предполагалось, что команда Испании выйдет в полуфинал, но она проиграла Нидерландам, поэтому последний матч Надаля прошел во вторник, как и прощальная церемония.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El Espanol
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