Джокович и Маррей должны были приехать на прощальную церемонию Надаля, но она состоялась раньше (El Espanol)

Новак Джокович и Энди Маррей должны были приехать в Малагу на Кубок Дэвиса в пятницу, чтобы попасть на церемонию, посвященную уходу Рафаэля Надаля из тенниса. Об этом сообщает El Espanol.

Предполагалось, что команда Испании выйдет в полуфинал, но она проиграла Нидерландам, поэтому последний матч Надаля прошел во вторник, как и прощальная церемония.