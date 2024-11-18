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Надежда Петрова: «Думаю, Медведев и Рублев рады, что сезон подошел к концу и можно отдохнуть, перезарядиться»

Надежда Петрова подвела итоги сезона для Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«Даня и Андрей молодцы, что добрались до итогового турнира ATP. Это означает, что у них был достаточно стабильный сезон. Медведев начал с финала турнира «Большого шлема», потом в сезоне было четыре полуфинала. У Рублева два титула в сезоне, один финал. Он сыграл чуть больше турниров, чем Даня Медведев, и закончит сезон в десятке. Но Рублева подвели турниры «Большого шлема». Только один четвертьфинал, а сыграл бы получше, то мог бы в рейтинге стоять выше.

В целом непростой сезон и для того, и для другого. Даня бился, хотел завоевать титул, но не получилось. У Рублева были эмоциональные качели. Думаю, они оба рады, что сезон подошел к концу и можно отдохнуть, перезарядиться», – цитирует Петрову ТАСС.

Рублев против топов – такая тоска

Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoНадежда Петрова
logoATP
logoАндрей Рублев
logoДаниил Медведев
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