Рублев против топов – такая тоска

Андрей Рублев второй год подряд прошел итоговый турнир без побед. Но в этом году он даже взял один сет в борьбе с лучшими теннисистами мира.

Хотя шансы на полуфинал были даже после двух поражений в первых матчах – для этого нужно было победить Каспера Рууда в двух сетах причем с разницей геймов максимум «-6». В принципе для Рублева это задача решаемая, но есть нюанс – норвежец дважды останавливал его на итоговых турнирах. Один раз это случилось в решающем матче группы, второй раз – в полуфинале. А больше Рууд Рублева и не обыгрывал.

В этот раз норвежец тоже оказался сильнее – 6:4, 5:7, 6:2.

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У Рублева есть игра, чтобы побеждать топ-соперников. Но с тех пор, как он стал претендовать на важные титулы и продвижение в рейтинге, в матчах с равными он регулярно недорабатывает.

Взять тот же матч с Руудом, в котором на кону стоял полуфинал итогового. Рублеву нужна была максимальная сосредоточенность и максимальное качество тенниса, чтобы решить задачу. Но в первом сете он слишком много ошибался, а при счете 3:3 выдал классический для себя гейм в борьбе с топ-соперником:

● двойная ошибка;

● плохой выход к сетке – у него не получился подготовительный удар, и Рууд обвел его классным кроссом в противоход;

● ошибка с форхенда по длине первым ударом;

● пассивный удар, который позволил Рууду забить навылет.

Рублев упустил подачу, вскоре проиграл сет – и лишился шансов на полуфинал.

Самое интересное, что комбо ошибок в таком духе Рублев выдавал при счете 3:3 в каждом матче на этом итоговом. Это уже какая-то закономерность – как только давление счета чуть-чуть увеличивается, Рублев как будто ломается.

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Самое обидное, что Андрей способен обыгрывать топов в важных матчах на больших турнирах. Только в этом сезоне у него были победы в четвертьфинале Мадрида над Карлосом Алькарасом, в четвертьфинале Канады над Янником Синнером и в 1/8 Australian Open над Алексом де Минауром.

Но там были какие-то обстоятельства, которые позволяли Рублеву расслабиться и выйти из состояния максимального напряжения. В Мадриде он играл с не самым здоровым Алькарасом, и это позволило ему сосредоточиться и сыграть спокойно. В Канаде он попал на чуть травмированного Синнера, проиграл ему второй сет 1:6 – и это позволило чуть расслабиться и заиграть лучше.

Куда чаще Рублев в больших матчах против топов не может показать максимум, зажимается и выдает серии ошибок. Поэтому, например, после попадания в топ-10 он одержал только три победы в девяти матчах с коллегами по десятке – и то над 9-10-ми ракетками мира.

На итоговом Рублев в ситуации, когда он был обязан побеждать, смог это сделать лишь однажды – против Стефаноса Циципаса в 2022-м в решающей встрече в группе. И мы же помним, что там грек на пустом месте поссорился с семьей прямо во время матча и поэтому поплыл.

Так что это реальная проблема – в вакууме от Рублева уже даже не ждешь побед над топовыми соперниками в обстоятельствах серьезных турниров.

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Фото: East News /Marco BERTORELLO / AFP; Gettyimages.ru /Clive Brunskill