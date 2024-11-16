Динара Сафина: «Чтобы вернуться в пятерку, Рублев должен побороть страх»

Динара Сафина высказалась о выступлениях российских теннисистов в этом сезоне.

– Пятый год подряд в топ-10 мирового рейтинга стоят сразу два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублев. Чего ждать от них в следующем сезоне, учитывая, что нынешний получился для обоих не самым удачным?

– Двое в десятке, да еще столько лет подряд, – это очень здорово. Но нам все равно хочется большего и от Медведева, и от Рублева, и от Карена Хачанова, который завершает год в конце двадцатки. Скажем, Андрей может стоять в рейтинге выше, чем на восьмом месте. Но чтобы вернуться в пятерку, он должен побороть страх.

– Что вы имеете в виду?

– На эту тему мы часто разговариваем с Маратом , который периодически общается с Андреем. Так вот брат считает, что Рублев должен перестать бояться чаще идти вперед. Это мнение основано на собственном опыте Марата, который тоже в основном играл сзади, но затем немного поменял свой теннис и сразу получил дивиденды.

У Андрея современная, агрессивная игра. Но со стороны кажется, что он не всегда понимает, зачем направляет мяч в ту или иную сторону корта и что с ним делать дальше.

В итоге часто получается так. Андрей вроде бы владеет инициативой, но вместо того, чтобы развивать атаку, стоит и ждет ответа от соперника, который одним удачным ударом выравнивает ситуацию в розыгрыше. Ликвидировав этот недостаток, Рублев сразу облегчит себе жизнь, поскольку розыгрыши станут короче. Но для этого надо где-то переступить через себя.

– Какое впечатление в Турине на вас произвел Даниил Медведев?

– У меня было ощущение, что в конце сезона он очень устал, прежде всего эмоционально. Это и стало причиной очень обидного поражения от Тэйлора Фрица в первом матче, который оказался решающим в их борьбе за выход в полуфинал.

– Самым сложным соперником Медведева в последнее время является Янник Синнер. В девяти матчах, сыгранных начиная с прошлой осени, итальянец одержал восемь побед. Что должен предпринять Медведев, чтобы подобрать ключи к первой ракетке мира?

– Я внимательно смотрела здесь матчи с участием Синнера. И мне кажется, что Медведев, как и многие другие его соперники, применяет одну и ту же тактику: как можно чаще направляет мяч Яннику под право, рассчитывая на его ошибки. Вероятность того, что Синнер ошибется именно справа, действительно высока. Но ведь и атакует оттуда он опаснее. Я бы попробовала чаще играть через его бэкхенд, причем не плоскими ударами, как тот же Медведев, а более кручеными. Обработка крученого мяча требует большей концентрации. Поэтому, возможно, ему будет сложнее подстраиваться под удар и, соответственно, атаковать, – сказала Сафина в интервью изданию «Коммерсантъ».

Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового