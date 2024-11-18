Фриц о поражении от Синнера: «Меня очень впечатлила его подача. Даже брейк-пойнт не был по факту настоящим шансом»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале итогового.

Он уступил итальянцу 4:6, 4:6.

«Он отлично играет. На задней линии все было так же, как в прошлом матче.

Сегодня меня очень впечатлила его подача. Он подавал просто невероятно, так часто попадал в линии. И очень рисковал на второй подаче. Думаю, в этом был его план на игру – не дать мне завладеть инициативой и атаковать со второй подачи.

Он не просто миксовал вторую, а был очень агрессивен, не допуская при этом двойных ошибок. Да, меня это впечатлило.

Было невероятно сложно добиться брейка. Можно посмотреть статистику первого матча, и там будет, что у меня был всего один брейк-пойнт. В первом матче было много шансов на 15:30, 30:30, где я мог атаковать его вторую подачу. Я был в игре, шансы были.

Сегодня при 30:30 он постоянно подавал эйсы. Шансов не было. Даже брейк-пойнт не был по факту настоящим шансом. Определенно в первом матче возможностей было больше.

Если я хотел на что-то рассчитывать, нужно было терпеть до тай-брейка».

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал