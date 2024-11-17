Синнер побил рекорд Федерера по количеству геймов, проигранных на пути к титулу ATP Finals
Янник Синнер стал чемпионом ATP Finals.
Ни в одном из пяти матчей он не отдал больше восьми геймов, ни в одном сете – больше четырех.
На пути к титулу Синнер проиграл всего 33 гейма – это наименьшее количество в истории турнира. Отметим, что до 2007-го включительно финал итогового проводился в пятисетовом формате.
Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру, который в 2010-м проиграл 35 геймов.
В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisBakery
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