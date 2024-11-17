Синнер побил рекорд Федерера по количеству геймов, проигранных на пути к титулу ATP Finals

Янник Синнер стал чемпионом ATP Finals .

Ни в одном из пяти матчей он не отдал больше восьми геймов, ни в одном сете – больше четырех.

На пути к титулу Синнер проиграл всего 33 гейма – это наименьшее количество в истории турнира. Отметим, что до 2007-го включительно финал итогового проводился в пятисетовом формате.

Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру , который в 2010-м проиграл 35 геймов.

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал