Синнер первым с 1986-го прошел итоговый турнир без потери сета
Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом итогового турнира.
В финале он обыграл Тэйлора Фрица – 6:4, 6:4.
Итальянец не отдал в Турине ни сета. По ходу турнира он победил Алекса де Минаура, Даниила Медведева, Каспера Рууда и дважды Фрица.
Он первым с 1986-м прошел итоговый турнир без потери сета. Тогда в Нью-Йорке выиграл Иван Лендл.
Опубликовала: Любовь Энина
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