Синнер первым с 1986-го прошел итоговый турнир без потери сета

Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом итогового турнира.

В финале он обыграл Тэйлора Фрица – 6:4, 6:4.

Итальянец не отдал в Турине ни сета. По ходу турнира он победил Алекса де Минаура , Даниила Медведева , Каспера Рууда и дважды Фрица.

Он первым с 1986-м прошел итоговый турнир без потери сета. Тогда в Нью-Йорке выиграл Иван Лендл .