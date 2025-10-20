Алькарас и Зверев заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Синнер его пропустит
Напомним, Италия сыграет с Австрией, Франция – с Бельгией, Испания – с Чехией, Германия – с Аргентиной. Матчи пройдут в Болонье с 18 по 23 ноября.
Испания: Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро, Марсель Гранольерс.
Италия: Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Андреа Вавассори, Симоне Боллели.
Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.
Австрия: Филип Мизолич, Юрий Родионов, Лукас Мидлер, Александр Эрлер.
Аргентина: Франсиско Серундоло, Томас Мартин Этчеверри, Франсиско Комесанья, Орасио Себальос, Андрес Мольтени.
Бельгия: Зизу Бергс, Рафаэль Коллиньон, Сандер Жилль, Йоран Флиген.
Чехия: Иржи Лехечка, Якуб Меньшик, Томаш Махач, Вит Копршива, Адам Павлашек.
Франция: Юго Эмбер, Артур Риндеркнеш, Бенжамен Бонзи, Пьер-Уг Эрбер.