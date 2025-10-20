Алькарас и Зверев заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Синнер его пропустит

Стали известны полные составы сборных на ноябрьский плей-офф Кубка Дэвиса.

Напомним, Италия сыграет с Австрией, Франция – с Бельгией, Испания – с Чехией, Германия – с Аргентиной. Матчи пройдут в Болонье с 18 по 23 ноября.

Испания: Карлос Алькарас , Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро, Марсель Гранольерс .

Италия: Лоренцо Музетти , Флавио Коболли , Маттео Берреттини , Андреа Вавассори, Симоне Боллели.

Германия: Александр Зверев , Ян-Леннард Штруфф , Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Австрия: Филип Мизолич , Юрий Родионов, Лукас Мидлер, Александр Эрлер.

Аргентина: Франсиско Серундоло , Томас Мартин Этчеверри, Франсиско Комесанья, Орасио Себальос , Андрес Мольтени.

Бельгия: Зизу Бергс , Рафаэль Коллиньон, Сандер Жилль, Йоран Флиген.

Чехия: Иржи Лехечка , Якуб Меньшик , Томаш Махач, Вит Копршива, Адам Павлашек.

Франция: Юго Эмбер , Артур Риндеркнеш, Бенжамен Бонзи, Пьер-Уг Эрбер .