2

Алькарас и Зверев заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Синнер его пропустит

Стали известны полные составы сборных на ноябрьский плей-офф Кубка Дэвиса.

Напомним, Италия сыграет с Австрией, Франция – с Бельгией, Испания – с Чехией, Германия – с Аргентиной. Матчи пройдут в Болонье с 18 по 23 ноября.

Испания: Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро, Марсель Гранольерс.

Италия: Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Андреа Вавассори, Симоне Боллели.

Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Янник Ганфманн, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Австрия: Филип Мизолич, Юрий Родионов, Лукас Мидлер, Александр Эрлер.

Аргентина: Франсиско Серундоло, Томас Мартин Этчеверри, Франсиско Комесанья, Орасио Себальос, Андрес Мольтени.

Бельгия: Зизу Бергс, Рафаэль Коллиньон, Сандер Жилль, Йоран Флиген.

Чехия: Иржи Лехечка, Якуб Меньшик, Томаш Махач, Вит Копршива, Адам Павлашек.

Франция: Юго Эмбер, Артур Риндеркнеш, Бенжамен Бонзи, Пьер-Уг Эрбер.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Кубка Дэвиса
logoКарлос Алькарас
logoМаттео Берреттини
logoЛоренцо Музетти
logoМарсель Гранольерс
logoФлавио Коболли
logoАлександр Зверев
logoЯн-Леннард Штруфф
logoФилип Мизолич
logoФрансиско Серундоло
logoЗизу Бергс
logoОрасио Себальос
logoИржи Лехечка
logoЯкуб Меньшик
logoЮго Эмбер
logoПьер-Уг Эрбер
logoСандер Жилль
logoКевин Кравиц
logoАлександр Эрлер
logoРафаэль Коллиньон
logoЙоран Флиген
logoАндреа Вавассори
logoТомас Мартин Этчеверри
logoАртур Риндеркнеш
logoATP
logoФрансиско Комесанья
logoТомаш Махач
logoАндрес Мольтени
logoХауме Муньяр
logoТим Пюц
logoЯнник Ганфманн
logoСимоне Болелли
logoПедро Мартинес Портеро
logoЛукас Мидлер
logoЮрий Родионов
logoКубок Дэвиса
logoВит Копршива
logoБенжамен Бонзи
logoАдам Павлашек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). Рахимова проиграла Яфань Ван, Коччаретто вышла во 2-й круг, Мария, Джонс выбыли
211 минут назад
Рууд об Алькарасе и Синнере: «Они тоже люди, и есть 30, 40 или 50 игроков, которые хотят их победить – и иногда у кого-то получается»
114 минут назад
Вена (ATP). Де Минаур играет с Родионовым, Хачанов встретится с Грикспором, Бублик, Арнальди вышли во 2-й круг, Дардери выбыл
1020 минут назадLive
Базель (ATP). Меньшик встретится с Бернетом, Давидович-Фокина, Бруксби, Муньяр вышли во 2-й круг
825 минут назад
Туляганова о том, что Тимофеева теперь представляет Узбекистан: «Она сама вышла на Федерацию и уже получила загранпаспорт и ID карту»
5сегодня, 14:47
Тимофеева сменила гражданство – теперь она представляет Узбекистан
66сегодня, 14:20Фото
«Мастерс» в Париже стартует 25 октября. Не забудьте собрать команду в Основе на первый раунд
сегодня, 14:00Тесты и игры
Кузнецова о победе Медведева в Алматы: «Как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания, играешь лучше»
сегодня, 13:10
Зверев о критике со стороны Беккера: «Он просто ищет внимания и получает его за мой счет»
5сегодня, 12:24
Даниил Медведев: «С Серварой мы не на связи. Это закрытая глава и для меня, и для него»
8сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44