0

Кузнецова о победе Медведева в Алматы: «Как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания, играешь лучше»

Светлана Кузнецова поздравила Даниила Медведева с победой на турнире в Алматы.

Вчера Медведев выиграл первый титул с мая 2023 года. В финале он обыграл Корентена Муте – 7:5, 4:6, 6:3.

«Как же здорово! Как же Даня нуждался в этой победе. И самое интересное – ведь он сам перед турниром говорил, что ничего особенного от себя не ждет. Устал, долетел, приболел… Психологически был не в лучшем состоянии.

Но, как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания и не давишь на себя, играешь лучше. На прошлых неделях результаты были лучше, и вот – титул! Очень рада за него. Дальше удачи! 👏🏻», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Медведев и Рыбакина синхронно взяли важные титулы. Она почти отобралась на итоговый, он не побеждал больше 2 лет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
