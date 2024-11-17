В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал

5 ключевых факторов.

Новак Джокович не смог. Роджер Федерер не смог. Пит Сампрас не смог. Борис Беккер не смог. Андре Агасси не смог.

А Янник Синнер смог. Он стал первым после Ивана Лендла в 1986-м чемпионом итогового турнира ATP, кто за неделю борьбы с лучшими игроками мира не проиграл ни сета.

В туринском финале итальянец победил Тэйлора Фрица (6:4, 6:4) и ярко продемонстрировал, что делает его самым мощным теннисистом 2024-го.

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1. У Синнера лучшие форхенд и бэкхенд в туре. Об этом мы уже говорили отдельно , но итоговый это только подтвердил.

Например, оцените, с какой легкостью он переводит слева по линии. Это что-то в духе праймового Джоковича.

2. Потрясающий прием. В финале Фриц подавал отлично – в какой-то момент качество его подачи по комплексу показателей оценивали в 9,3 из 10. Но к тому моменту он ее уже один раз проиграл – потому что Синнер на приеме великолепен.

Он прекрасно читает подачи, очень быстро на них реагирует ногами, а руки у него такие умелые, что он качественно и глубоко принимает даже очень сложные мячи.

Фрицу необходимо было поддерживать очень высокий уровень попадания первой подачи, чтобы держаться – и как только у него это не получалось, Янник был готов вгрызаться и уничтожать.

3. Движение. Синнер не просто великолепно покрывает корт – как в этом розыгрыше, где он сбегал из одного угла в другой и добился ошибки Фрица.

Фишка движения Янника в том, что даже в углах, даже в обороне, он все равно очень опасен. Работа ног у него настолько взрывная, а чувство равновесия настолько продвинутое, что он даже из тяжелых позиций способен стабильно наносить атакующие удары.

Другой показатель, иллюстрирующий класс движения Синнера. В первом сете Фриц пробивал форхенды со средней скоростью 132 км/ч – на 14 быстрее среднего показателя в туре. Он явно был нацелен на то, чтобы доминировать за счет этого удара. Он не очень много с него ошибался. Но у него все равно не было ни одного виннерса справа. Как бы сильно и агрессивно он ни бил, Синнер все равно доставал.

4. Умение прогрессировать в деталях.

Когда мы недавно разбирали разные элементы игры Синнера и сравнивали их с коллегами по туру, мы отмечали, что по качеству подачи он только 38-й – 8,03 из 10.

В финале итогового он выдал 9,6. Возможно, это было лучшее выступление на подаче в его карьере.

Особенно впечатлил первый сет, когда Синнер сделал 10 эйсов, хотя всего 21 раз подавал первым мячом. Половина его первых подач прошла навылет. Это же космос.

И как только у него возникали какие-то трудности, подача сразу приходила на помощь. Неудивительно, что именно непринятой он отыграл единственный брейк-пойнт за весь матч.

Еще стоит отметить то, как агрессивно он подавал вторым мячом – очень часто Фриц явно думал, что у него будет шанс на приеме, но получал хлесткую вторую, а после нее форхенд навылет.

5. Синнер не нервничает.

То есть, конечно, нервничает. Но не позволяет напряжению сказаться на его игре. Не позволяет себе выдать серию странных ошибок или просесть на подаче, или принимать странные решения. Он не допускает тех вещей, которые обычно проявляются, когда теннисист нервничает.

Каким бы напряженным ни был момент, Синнер будет играть как по учебнику – и, скорее всего, реализует. Хотя и покреативить может – посмотрите на этот дропшот при счете 15:15 в последнем гейме матча.

Если Синнер и нервничал, никакого дополнительного напряжения в руке это все равно не создало.

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Синнер впервые выиграл итоговый и завершил победой великий индивидуальный сезон. Но впереди у его еще Кубок Дэвиса.

Турин болеет за Синнера – а про допинг-дело решили забыть

Фото: Gettyimages.ru /Alessandro Di Marco