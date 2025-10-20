Зверев о критике со стороны Беккера: «Он просто ищет внимания и получает его за мой счет»

Александр Зверев отреагировал на частую критику со стороны Бориса Беккера.

Ранее Беккер заявил, что его пугают перспективы третьей ракетки мира.

«Честно говоря, думаю, он не особенно обо мне беспокоится.

Он просто ищет внимания и получает его за мой счет. К сожалению, это так. Но меня это больше не волнует.

Все наладится. Я уверен, что снова обрету форму и начну показывать хороший теннис. Впереди турниры в зале, которые мне очень нравятся – например, Вена и Париж, где я победил в прошлом году. Думаю, там я снова смогу сыграть на высоком уровне».

Финальный турнир Кубка Дэвиса? Если я буду в форме, обязательно подумаю [об участии]», – заявил Зверев в интервью Bild.