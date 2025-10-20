  • Спортс
  • Рууд об Алькарасе и Синнере: «Они тоже люди, и есть 30, 40 или 50 игроков, которые хотят их победить – и иногда у кого-то получается»
4

Рууд об Алькарасе и Синнере: «Они тоже люди, и есть 30, 40 или 50 игроков, которые хотят их победить – и иногда у кого-то получается»

Каспер Рууд ответил, считает ли он, что может выиграть «Большой шлем».

«Конечно, играть до пяти сетов – это совсем другое, а еще у нас нет «Шлемов» в помещении. Но если я могу так же агрессивно и с такой же уверенностью играть на харде, то, думаю, я могу посоперничать с лучшими игроками мира. Этого я и хочу.

Конечно, впереди нас два парня, [Янник Синнер и Карлос Алькарас], против которых порой невозможно играть и которые иногда просто непобедимы. Но в то же время они тоже люди, и есть 30, 40 или 50 игроков позади, которые хотят победить каждый раз, когда выходят с ними на матч.

Иногда у кого-то получается это сделать. Хочется думать, что, может быть, что-то случится, когда ты сам будешь с ними играть. Но они отделились ото всех и доказали, что они находятся в немного другой лиге. Но меня это не останавливает – по крайней мере от того, что я верю, что они тоже люди и что их можно иногда обыгрывать», – сказал Рууд на пресс-конференции после победы на турнире в Стокгольме.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
