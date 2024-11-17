Синнер – третий, кто в один год выигрывал два хардовых ТБШ и итоговый турнир

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №5 Тэйлора Фрица в финале итогового турнира ATP в Турине – 6:4, 6:4.

Синнер – третий, кому удалось за один сезон выиграть Australian Open , US Open и ATP Finals , три крупнейших хардовых турнира. До него это делали Роджер Федерер (2004, 2006-2007) и Новак Джокович (2015, 2023). Напомним, на итоговом играют на харде с 1974-го, в Нью-Йорке – с 1978-го, в Мельбурне – с 1988-го.