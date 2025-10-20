Туляганова о том, что Тимофеева теперь представляет Узбекистан: «Она сама вышла на Федерацию и уже получила загранпаспорт и ID карту»

Мария Тимофеева сама запросила смену спортивного гражданства.

Напомним, теперь уроженка Москвы представляет Узбекистан.

«Да, Мария Тимофеева официально поменяла гражданство и теперь выступает за Узбекистан. Также вся ее семья – мама и папа – уже более полугода живет в Ташкенте. Она сама вышла на Федерацию и уже получила загранпаспорт и ID карту [внутренний паспорт]», – сказала заместитель председателя Федерации тенниса Узбекистана Ирода Туляганова в комментарии GOTENNIS.RU.