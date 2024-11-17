Синнер впервые выиграл итоговый турнир. Это его восьмой титул в 2024-м

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №5 Тэйлора Фрица в финале итогового турнира ATP в Турине – 6:4, 6:4.

Синнер победил американца дважды за турнир. На групповом этапе он тоже выиграл 6:4, 6:4. Счет в личных встречах стал 4:1. Единственная победа Фрица была в их первом матче в 2021-м.

Синнер – первый в истории чемпион итогового турнира из Италии. Также он первым с 2016-го выиграл домашний итоговый. Тогда в Лондоне это сделал Энди Маррей .

Синнер выиграл 11-й матч подряд. У него 26 побед в последних 27 матчах.

Также это его 70-я победа в сезоне. Он обошел Александра Зверева и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

В 2024-м Синнер взял восемь титулов и только один раз уступил в финале: в Пекине Карлосу Алькарасу. Он первым с 2016-го выиграл минимум восемь турниров и 70 матчей. Тогда у Маррея было девять титулов и 78 побед.

В целом для Синнера это 18-й титул на уровне ATP .