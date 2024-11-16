Даниил Медведев: «Часто говорят, что поражения учат. В этом году было несколько матчей, после которых я понимал, что ничему не научился»
– Что вы возьмете с собой в 2025 год из нынешнего сезона?
– Место в рейтинге, с которого я начну следующий год, и желание борьбы, которое испытывал, несмотря на то что мне мешали некоторые вещи.
– Имеете в виду мячи, которые, как вы часто повторяете на пресс-конференциях, в последнее время несколько изменились и не позволяют вам так часто, как раньше, выигрывать очки одним сильным ударом?
– Их в том числе.
– А что точно не хотите брать в следующий сезон?
– Тяжелый вопрос… Наверное, некоторые проигранные матчи. Часто говорят, что поражения учат. Так вот, у меня в этом году было несколько поражений, после которых я уходил с корта и понимал, что ничему не научился.
– Примеры можете привести?
– Так было летом на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Сходу переходить на хард после выступления на грунте на Олимпиаде было тяжело. А ведь перед парижским грунтом была трава «Уимблдона». Но я все равно совершенно не жалею о том, что поехал на Олимпиаду. Это был хороший, нужный опыт.
– Сколько продлится отпуск и как вы его проведете?
– Отдыхать буду примерно две недели недалеко от дома – на юге Франции.
– В текущем году до Australian Open вы не играли официальных турниров. Как поступите через два месяца?
– Австралию я снова буду играть с листа, – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ», – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».
Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового
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