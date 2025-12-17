Мпетши Перрикар пробил самый быстрый форхенд в 2025-м – 195 км/ч
TennisTV опубликовал пятерку самых быстрых форхендов за 2025-й.
Гаэль Монфис в матче с Григором Димитровым, третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 185 км/ч;
Жоао Фонсека в матче с Денисом Шаповаловым, первый круг «Мастерса» в Париже – 187 км/ч;
Борна Гойо в матче с Беном Шелтоном, первый круг турнира в Мюнхене – 190 км/ч;
Джованни Мпетши Перрикар в матче с Александром Шевченко, второй круг турнира в Чэнду – 192 км/ч;
Джованни Мпетши Перрикар в матче с Синтаро Мотидзуки, второй круг «Мастерса» в Торонто – 195 км/ч.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал TennisTV
