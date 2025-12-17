Мпетши Перрикар пробил самый быстрый форхенд в 2025-м – 195 км/ч

TennisTV опубликовал пятерку самых быстрых форхендов за 2025-й.

Гаэль Монфис в матче с Григором Димитровым , третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 185 км/ч;

Жоао Фонсека в матче с Денисом Шаповаловым , первый круг «Мастерса» в Париже – 187 км/ч;

Борна Гойо в матче с Беном Шелтоном , первый круг турнира в Мюнхене – 190 км/ч;

Джованни Мпетши Перрикар в матче с Александром Шевченко , второй круг турнира в Чэнду – 192 км/ч;