Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового

Даниилу Медведеву нужно было обыграть Янника Синнера в двух сетах, чтобы выйти в полуфинал итогового турнира.

Задача было нереально сложной, потому что:

● Синнер ровно год не проигрывал в двух сетах – с итогового турнира-2023, где его в финале в двух партиях закрыл Новак Джокович.

● Тот матч в Турине вообще был единственным из последних 99, которые Синнер проиграл в двух партиях.

● Медведев проиграл Синнеру семь из последних восьми матчей. А единственная победа была пятисетовой – и на траве.

● На харде Синнер выиграл у Даниила семь последних матчей.

Медведев с поставленной задачей и не справился – 3:6, 4:6 всего за 73 минуты.

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После второго матча в группе, который Медведев выиграл у Алекса де Минаура, он рассказывал, что выходил с настроем «мне все равно, буду играть в свой теннис». На Синнера настрой, кажется, был таким же.

Это вылилось в том, что Даниил играл очень агрессивно. Но вот реализация подводила: уже к концу шестого гейма у Медведева было 10 невынужденных ошибок, а к концу сета – 17 при всего 4 ударах навылет.

В итоге во второй половине первого сета у Даниила случилось два гейма на подаче, в которых он терял контроль над мячом и выдавал серии ошибок. В первый раз его спасли подача и агрессия, но во втором – не спасли, брейк он отдал.

А на приеме шансов у Медведева в первом сете вообще не было. Он выиграл всего два очка – и это при том, что Синнер попадал первым мячом только в 50% случаев. В целом по матчу Даниил вообще не принял больше трети подач итальянца.

Во втором сете дела у Медведева пошли чуть пободрее – он даже отыграл брейк и периодически выдавал космические приемы навылет. Но все это уже не имело значения с турнирной точки зрения – сезон Даниила был окончен.

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А в полуфинал вышли Синнер и Тэйлор Фриц.

Янник, кстати, еще и впервые в карьере повел в личных встречах с Медведевым – счет теперь 8:7. За последние два сезона итальянец полностью перевернул ход противостояния.

В этом году он победил Медведева пятый раз и в предыдущих четырех случаях в итоге забирал титулы.

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Фото: Gettyimages /Valerio Pennicino