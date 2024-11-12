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Медведев о словах Зверева про качество мячей: «Если Саша говорит правду, то просто возьмите лучший материал»

Даниил Медведев прокомментировал то, что Александр Зверев поддержал его в вопросе критики мячей

– Если Саша говорит правду про мячи, то просто возьмите лучший материал. Любые мячи от любой фирмы умирают в этом году. На Олимпиаде мне нравились мячи, было супер. Сейчас все могут выдерживать длинные розыгрыши. Раньше это было моим преимуществом. Я мог это делать чаще, чем мои соперники. Сейчас этого нет. Я по-прежнему топ-игрок, четвертый в мире, но что есть, то есть.

– Ты сказал, что невозможно весь сезон провести так, что тебе будет все равно. Но можно ли это превратить в преимущество? Сегодня 14 виннерcов с форхенда, девять очков проиграл на своей подаче. Нет такого, что мячи бесят, но ты себя перекручиваешь?

– 100% в теннисе много накручивания и перекручивания. Многие за то и любят этот вид спорта, потому что он в этом заключается. Когда ты уверен в себе, все попадаешь – это самое лучшее, потому что ни о чем не думаешь. А когда один матч проиграл, сразу начинаются вопросы, что делать дальше. На весь сезон перенести ощущение, что все равно не получится, потому что реально получится, что все равно начнешь проигрывать.

Лучше знать, когда у тебя есть стержень, за который ты будешь бороться до конца. Но иногда этот стержень устает или выходит из строя, и тогда не получается. Например, с Фрицем я был готов терпеть сет, а не три сета, когда у меня начало не получаться. Понял, что на этом турнире не смогу пока это восстановить. Поэтому я решил убрать этот стержень сейчас и посмотреть, что будет без него, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев ненавидит мячи в Шанхае – даже вытер ими задницу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Чемпионат
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