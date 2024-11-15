8

Медведев о первом с 2017-го сезоне без титулов: «Я бы оценил его на 6,5 баллов из 10»

Даниил Медведев оценил прошедший сезон.

На итоговом россиянин проиграл два матча из трех и не смог выйти из группы.

– У вас два финала и ноль титулов. Насколько вы довольны сезоном по шкале от 1 до 10?

– Конечно, если говорить о том, как я реализовал свои цели, то 0 из 10

Сколько очков дают за полуфинал? 

– 400.

– 400. Вероятно, я закончу год четвертым, если только Тэйлор [Фриц] не сотворит сенсацию, что будет замечательно. Что мне сказать? Это отлично.

В спорте, в котором так много игроков, я хочу быть первым номером в мире, но в этом году я недостаточно хорошо играл, чтобы им быть. Янник был намного лучше. Он доказал это много раз. 

Но я №4 в большом теннисном мире. Я очень этому рад, потому что у меня были проблемы по ходу всего сезона, особенно в конце. Каждая тренировка, каждый матч были для меня борьбой. Как и многие матчи.

Раньше я знал, что у меня есть преимущество над соперником, и легко побеждал. Сейчас приходится выигрывать в трех партиях, на тай-брейках, делать брейки в конце сета и все такое.

Я бы оценил сезон на 6,5 баллов из 10. Есть много вещей, над которыми надо поработать, но у меня осталось и много хороших воспоминаний.

Я уже жду с нетерпением следующий сезон.

– Будете ли вы что-то менять – возможно, подготовку?

– В команде перемен не будет. Но в подготовке точно постараемся сделать что-то новое. Сейчас я понимаю, что сейчас она недостаточно хороша, особенно когда я играю против кого-то вроде Янника и Карлоса. Я не уверен, что стану лучше, но я постараюсь. 

Я чувствую, что с точки зрения тактики я играл хорошо. Дело в исполнении. Надо не ошибаться и атаковать, атаковать, атаковать. У меня не получилось. Над этим мы плотно поработаем во время предсезонки – будем создавать лучшую версию меня, что непросто, когда тебе 28.

О титулах я не так сильно беспокоюсь. Любой турнир тяжело выиграть, но я мог бы взять несколько разных титулов. Я сыграл три «пятисотника». Остальными турнирами были «Мастерсы» и «Большие шлемы» – конечно, я хочу выиграть их больше всего. Но, может быть, я поеду на другой турнир и выиграю там. Никогда не знаешь.

В целом у меня были и очень хорошие прорывы, и какие-то плохие турниры. Это нормально.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Медведева
logoATP
logoATP Finals
logoДаниил Медведев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Билли Джин Кинг. 1/8 финала. Испания сыграет с Польшей, Германия – с Великобританией
25 минут назад
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев встретится с Руудом, Зверев поборется с Алькарасом
126234 минуты назад
Надаль потренировался на Кубке Дэвиса
1сегодня, 07:16Видео
Кириос вернется в тур в Брисбене. Он не играл с июня 2023-го
4сегодня, 06:45
Даниил Медведев: «Может быть, в какой-то момент Синнер потеряет уверенность. Иначе всех ждут непростые времена, потому что он очень молод»
18вчера, 22:29
Медведев впервые с 2017-го не выиграл за сезон ни одного титула
22вчера, 21:37
Синнер впервые повел в личных встречах с Медведевым
12вчера, 20:57
Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира
26вчера, 20:22
Тиафу оштрафовали на 120 тысяч долларов за срыв на судью на «Мастерсе» в Шанхае
1вчера, 20:05
Синнер год не проигрывает 0:2 по сетам
13вчера, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
212 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02