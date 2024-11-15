Медведев о первом с 2017-го сезоне без титулов: «Я бы оценил его на 6,5 баллов из 10»

Даниил Медведев оценил прошедший сезон.

На итоговом россиянин проиграл два матча из трех и не смог выйти из группы.

– У вас два финала и ноль титулов. Насколько вы довольны сезоном по шкале от 1 до 10?

– Конечно, если говорить о том, как я реализовал свои цели, то 0 из 10

Сколько очков дают за полуфинал?

– 400.

– 400. Вероятно, я закончу год четвертым, если только Тэйлор [Фриц] не сотворит сенсацию, что будет замечательно. Что мне сказать? Это отлично.

В спорте, в котором так много игроков, я хочу быть первым номером в мире, но в этом году я недостаточно хорошо играл, чтобы им быть. Янник был намного лучше. Он доказал это много раз.

Но я №4 в большом теннисном мире. Я очень этому рад, потому что у меня были проблемы по ходу всего сезона, особенно в конце. Каждая тренировка, каждый матч были для меня борьбой. Как и многие матчи.

Раньше я знал, что у меня есть преимущество над соперником, и легко побеждал. Сейчас приходится выигрывать в трех партиях, на тай-брейках, делать брейки в конце сета и все такое.

Я бы оценил сезон на 6,5 баллов из 10. Есть много вещей, над которыми надо поработать, но у меня осталось и много хороших воспоминаний.

Я уже жду с нетерпением следующий сезон.

– Будете ли вы что-то менять – возможно, подготовку?

– В команде перемен не будет. Но в подготовке точно постараемся сделать что-то новое. Сейчас я понимаю, что сейчас она недостаточно хороша, особенно когда я играю против кого-то вроде Янника и Карлоса. Я не уверен, что стану лучше, но я постараюсь.

Я чувствую, что с точки зрения тактики я играл хорошо. Дело в исполнении. Надо не ошибаться и атаковать, атаковать, атаковать. У меня не получилось. Над этим мы плотно поработаем во время предсезонки – будем создавать лучшую версию меня, что непросто, когда тебе 28.

О титулах я не так сильно беспокоюсь. Любой турнир тяжело выиграть, но я мог бы взять несколько разных титулов. Я сыграл три «пятисотника». Остальными турнирами были «Мастерсы» и «Большие шлемы» – конечно, я хочу выиграть их больше всего. Но, может быть, я поеду на другой турнир и выиграю там. Никогда не знаешь.

В целом у меня были и очень хорошие прорывы, и какие-то плохие турниры. Это нормально.