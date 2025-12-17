Кафельников о смене гражданства Кудерметовой: «Бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул»

Кафельников считает, что на смену гражданства Кудерметовой повлиял ее бойфренд.

Евгений Кафельников считает, что инициатором смены гражданства Полины Кудерметовой стал ее бойфренд.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Кудерметова будет выступать за Узбекистан.

«Официально о переходе Полины Кудерметовой под флаг Узбекистана может объявить только президент нашей федерации Шамиль Тарпищев. Лично я осведомлен, что бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика.

Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса. Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется. Какой спортсменкой она запомнилась? Даже никак прокомментировать это не могу», – цитирует Кафельникова Sport24.

