Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»

Даниил Медведев подвел итоги сезона после вылета с итогового турнира ATP.

– Чему тебя научил этот сезон?

– Наверное, этот год научил меня тому... Скажем так: многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что в 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть «Шлем». Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил – и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», – я их не выполнил.

Поэтому сезон научил меня тому, что окей, это не всегда так работает, и надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, чуть с меньшей самоуверенностью... То есть были какие-то цели, которые я такой: все, постараюсь их сделать, и в итоге у меня это не получилось. То есть на следующий год поставлю себе те же самые цели, но как бы буду к ним аккуратнее относиться – наверное, так я бы сказал, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!»

Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового