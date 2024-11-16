  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»
9

Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»

Даниил Медведев подвел итоги сезона после вылета с итогового турнира ATP.

– Чему тебя научил этот сезон?

– Наверное, этот год научил меня тому... Скажем так: многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что в 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть «Шлем». Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил – и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», – я их не выполнил.

Поэтому сезон научил меня тому, что окей, это не всегда так работает, и надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, чуть с меньшей самоуверенностью... То есть были какие-то цели, которые я такой: все, постараюсь их сделать, и в итоге у меня это не получилось. То есть на следующий год поставлю себе те же самые цели, но как бы буду к ним аккуратнее относиться – наверное, так я бы сказал, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!»

Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoATP
logoATP Finals
logoДаниил Медведев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о первом с 2017-го сезоне без титулов: «Я бы оценил его на 6,5 баллов из 10»
21вчера, 08:33
Медведев впервые с 2017-го не выиграл за сезон ни одного титула
3314 ноября, 21:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Динара Сафина: «Чтобы вернуться в пятерку, Рублев должен побороть страх»
19 минут назад
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Италия – Япония. Коччаретто играет с Шибахарой, Паолини встретится с Учиджимой
сегодня, 09:45
Рублев о выступлении на итоговом: «Две недели назад я бы сказал, что просто быть здесь более чем достаточно»
5сегодня, 08:55
Рууд о победе над Рублевым: «Я знал, что мне достаточно выиграть сет для выхода из группы. Когда я это сделал, мне стало легче»
2сегодня, 07:42
Рублев о том, чем займется в межсезонье: «Буду пробовать разные ракетки»
11сегодня, 06:52
Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Зверев сыграет с Фрицем, Синнер – с Руудом
12сегодня, 06:18
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев проиграл Рууду, Алькарас – Звереву
1587вчера, 21:30
Кубок Билли Джин Кинг. 1/8 финала. Великобритания обыграла Германию, Польша – Испанию
16вчера, 21:15
Синнер сыграет с Руудом, Зверев – с Фрицем в полуфиналах итогового
13вчера, 20:40
Рублев 4-й раз в карьере не смог выйти из группы на итоговом
39вчера, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
212 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02