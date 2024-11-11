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Алькарас о словах Медведева про накопившуюся усталость: «Осмелюсь сказать, что все игроки устали морально. Если кто-то говорит, что он свеж, он врет»

Карлос Алькарас признался, что у него накопилась усталость к концу сезона.

Сегодня он уступил Касперу Рууду на старте итогового турнира 1:6, 5:7.

– Даниил Медведев вчера сказал, что очень устал морально в конце сезона. Вы чувствуете сейчас то же самое или у вас все в порядке с энергией?

– Осмелюсь сказать, что все игроки устали морально. Если кто-то говорит, что он свеж, он врет (улыбается).

Некоторые игроки справляются с этим лучше, чем другие. Я устал. Я устал морально. Конечно, много матчей, очень плотный график, сложный сезон, мало выходных и возможностей тренироваться дома. 

Если где-то заканчиваешь серию турниров, у тебя есть два-три выходных, а потом нужно ехать в другую часть света на следующие соревнования. С начала года накапливаются часы, дни. И в эту часть года ты входишь уставшим.

Как я уже много раз говорил, думаю, в этом году я играю намного лучше, чем в прошлом, но мне нужно найти способ играть и показывать хороший теннис, несмотря на моральную усталость.

Ух как Алькарасу плохо – болел и влетел парню с одной победой в 8 последних матчах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
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