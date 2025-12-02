Серена о критике за лишний вес: «В начале карьеры было тяжело. Говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе»

Серена Уильямс призналась, что стеснялась своего веса.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс призналась, что раньше комплексовала из-за внешности.

«В начале карьеры – я говорю о первых 15 годах – мне было тяжело. Мое тело было другим. У меня была большая грудь, большие ягодицы. Вокруг – спортсменки с абсолютно плоскими, очень худыми фигурами. Это считалось эталоном. И я не понимала, как мне как спортсменке с этим справляться.

Конечно, это влияет на психику. Всю жизнь тебе кажется, что ты крупная, а потом смотришь на свои фотографии и понимаешь: я была в великолепной форме. Да, у меня были большие мышцы. Я отличалась от других девушек – но мы все разные.

Когда в 17 лет я впервые выиграла US Open , то сказала себе: больше ничего о себе не читаю. Там было так много позитива, что я решила – не хочу, чтобы голова кружилась от похвалы. А если начнется критика – тем более не хочу это видеть. С тех пор я действительно не читала о себе статьи».

Также она заявила, что теперь в туре по-другому относятся к весу теннисисток.

«Сейчас уже никто не называет девушек теми словами, которыми называли нас. Тогда нам говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе.

Я никому не позволю сломать меня. Я сама достаточно требовательна к себе. Последнее, что я допущу, – чтобы давил кто-то еще. И я счастлива, что нынешнему поколению приходится гораздо реже через все это проходить. Хотя, конечно, интернет-тролли – это отдельная история».

