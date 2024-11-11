Алькарас о проблемах со здоровьем: «За несколько дней до приезда в Турин я заболел дома. Сегодня почувствовал себя плохо»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Каспера Рууда на итоговом турнире.

Он уступил норвежцу 1:6, 5:7 в первом туре группового этапа

«Конечно, я мог бы сыграть лучше. На корте я не чувствовал себя хорошо. Неважно, сколько раз я побеждал Каспера, с ним всегда неудобно играть.

Сегодня он проделал отличную работу. Но если говорить обо мне, то просто все могло быть лучше. И по игре, и по состоянию».

О простуде

«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. На тренировках до турнира чувствовал себя нормально. Не очень хорошо, но нормально. Я мог играть, завязывать розыгрыши. Конечно, в матче все совсем по-другому.

Сегодня почувствовал себя плохо. С утра появился дискомфорт в животе. После долгих розыгрышей появлялись нехорошие ощущения.

Не хочется оправдываться, но когда мне плохо, то мне плохо. Сегодня так и было».

Ух как Алькарасу плохо – болел и влетел парню с одной победой в 8 последних матчах