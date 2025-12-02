Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»

Потапова о «Битве полов»: не представляю исход матча.

51-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о выставочном матче между Ариной Соболенко и Ником Кириосом , который пройдет 28 декабря в Дубае.

Эта встреча станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс . Тот матч завершился победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

«Не представляю исход этого матча между Соболенко и Кириосом. Арина – лучшая из лучших, но Ник может подавать и выходить к сетке, что для девушки проблема. Желаю удачи Арине и надеюсь, у нее все получится!» – приводит слова Потаповой «Совспорт».

