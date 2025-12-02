Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»
Потапова о «Битве полов»: не представляю исход матча.
51-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о выставочном матче между Ариной Соболенко и Ником Кириосом, который пройдет 28 декабря в Дубае.
Эта встреча станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Тот матч завершился победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.
«Не представляю исход этого матча между Соболенко и Кириосом. Арина – лучшая из лучших, но Ник может подавать и выходить к сетке, что для девушки проблема. Желаю удачи Арине и надеюсь, у нее все получится!» – приводит слова Потаповой «Совспорт».
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Совспорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости