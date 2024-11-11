Рууд в матче с Алькарасом обыграл самого рейтингового соперника на харде
Каспер Рууд успешно стартовал на итоговом турнире ATP.
В первом туре группового этапа он обыграл Карлоса Алькараса – 6:1, 7:5.
Это пятая победа норвежца над представителем топ-5 в 22 матчах против соперников такого уровня. Первую он одержал в 2021-м в Мадриде против Стефаноса Циципаса.
Третья ракетка мира – самый высокорейтинговый соперник, которого обыгрывал Рууд на харде. Он уже побеждал №4: в 2022-м Александра Зверева в Майами.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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