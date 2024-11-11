Рууд в матче с Алькарасом обыграл самого рейтингового соперника на харде

Каспер Рууд успешно стартовал на итоговом турнире ATP.

В первом туре группового этапа он обыграл Карлоса Алькараса – 6:1, 7:5.

Это пятая победа норвежца над представителем топ-5 в 22 матчах против соперников такого уровня. Первую он одержал в 2021-м в Мадриде против Стефаноса Циципаса.

Третья ракетка мира – самый высокорейтинговый соперник, которого обыгрывал Рууд на харде. Он уже побеждал №4: в 2022-м Александра Зверева в Майами.