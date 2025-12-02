  • Спортс
  Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»
Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»

Рафаэль Надаль: реально осуществить выставочные матчи с Джоковичем и Федерером.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что не жалеет о завершении карьеры.

«Этот этап закрыт – и это правильно. Я абсолютно уверен, что тот самый момент настал, потому что продолжать было уже невозможно. Это не значит, что в будущем я не смогу получать удовольствие от каких-то показательных матчей. Даже не нужно мечтать: матчи с Джоковичем или Федерером – вполне реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше (смеется). Если все сложится, мы подготовимся, чтобы показать все, на что способны».

Также он ответил, продолжал ли бы играть, если бы не травмы.

«Если бы не физические проблемы, я бы до сих пор играл, но мне уже 39. Я никогда не жил с мыслью, что без травм выиграл бы больше турниров «Большого шлема» – ни во время карьеры, ни после. Моему сверстнику Марселю Гранольерсу, например, тоже 39, но, при всем уважении, он играет [только] в паре (смеется)».

Надаль и Роддик с кайфом обсудили теннис – в чем величие Федерера, опасность Джоковича и прикол игры на траве

Чему нас научил Рафаэль Надаль

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: cadenaser.com
