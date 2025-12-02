Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»

Рафаэль Надаль: реально осуществить выставочные матчи с Джоковичем и Федерером.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что не жалеет о завершении карьеры.

«Этот этап закрыт – и это правильно. Я абсолютно уверен, что тот самый момент настал, потому что продолжать было уже невозможно. Это не значит, что в будущем я не смогу получать удовольствие от каких-то показательных матчей. Даже не нужно мечтать: матчи с Джоковичем или Федерером – вполне реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше (смеется) . Если все сложится, мы подготовимся, чтобы показать все, на что способны».

Также он ответил, продолжал ли бы играть, если бы не травмы.

«Если бы не физические проблемы, я бы до сих пор играл, но мне уже 39. Я никогда не жил с мыслью, что без травм выиграл бы больше турниров «Большого шлема» – ни во время карьеры, ни после. Моему сверстнику Марселю Гранольерсу, например, тоже 39, но, при всем уважении, он играет [только] в паре (смеется) ».

