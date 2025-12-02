  • Спортс
Радукану о жалобах игроков на календарь: «Считаю, что нам не стоит жаловаться – это часть профессии, приносящая нам хорошую жизнь»

Радукану высказалась о жалобах игроков на плотный календарь тура.

29-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала жалобы игроков на календарь.

В этом году на плотное расписание обоих туров жаловались Карлос Алькарас, Янник Синнер, Джек Дрэйпер и Ига Швентек.

«Да, это вызов. Но я не считаю, что стоит жаловаться – это часть нашей профессии, и она приносит нам хорошую жизнь. Это не всегда красиво со стороны: бывает очень тяжело и ментально, и физически, и все болит. Но что мы можем с этим сделать? У многих людей работа тоже непростая, и начальники заставляют что-то выполнять, но ведь это их работа.

Если мы будем держаться и не жаловаться – это лучше для тех, кто за нами наблюдает, кто хочет прийти в теннис. Если молодые видят, что лучшие игроки только и делают, что ноют из-за календаря, – сомневаюсь, что это вдохновляет».

Также британка рассказала, чему ее научил прошедший сезон.

«Думаю, в начале года я прошла через очень трудный период – и на корте, и за его пределами. Но это многому меня научило. Я поняла, какая у меня внутренняя прочность, как могу вытаскивать себя из такого состояния. И что нужно делать, чтобы туда не возвращаться. Для меня важно учиться, заниматься, давать мозгу работу – я постоянно в этом нуждаюсь. Узнавать себя оказалось очень полезно. Сейчас я чувствую себя спокойно и уверенно».

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе

