Серена не планирует возобновлять карьеру: «То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие»

Серена Уильямс не планирует возвращение в тур.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс опровергла информацию о скором возобновлении карьеры.

Ранее 44-летнюю американку внесли в пул допинг-тестирования – по правилам она может вернуться в тур через шесть месяцев.

«Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие», – твитнула Серена.

Американка завершила карьеру после US Open-2022.

