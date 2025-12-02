Винус опубликовала фото с помолвки. Она обручилась c 37-летним актером 31 января 2025-го

45-летняя Винус Уильямс сообщила о помолвке.

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс выложила фото с помолвки с датско-итальянским актером Андреа Прети.

«Помолвлены. 31.01.2025💫», – подписала фото американка.

Они обручились 31 января. С тех пор не было информации о свадьбе, но они носят обручальные кольца.

Фото: instagram.com/venuswilliams