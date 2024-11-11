Рууд о простуде Алькараса: «Видел, как он шмыгал носом»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом на итоговом турнире.

Он обыграл испанца 6:1, 7:5 и прервал четырехматчевую серию поражений.

– Вы ожидали такого матча?

– Не знаю, чего ждал. Просто хотел провести хороший матч и делать все возможное от первого до последнего розыгрыша. Все знают, насколько фантастический Карлос игрок и человек. Я ни разу его не обыгрывал, поэтому очень рад сделать это хотя бы раз.

Раньше я хорошо выступал в Турине (в 2021-м дошел до 1/2, в 2022-м – до финала – Спортс’’). Итальянские болельщики отлично нас поддерживают, они всегда на высоте.

[Овации трибун]

Я чувствую себя желанным гостем и мне очень хорошо. Концовка сезона складывалась неудачно, но я предпочитаю думать, что сохранил несколько побед на эту неделю.

– Повлияла ли на игру простуда Алькараса?

– Я знал, что ему, возможно, немного мешала простуда. Видел, как он шмыгал носом, постоянно ходил с салфеткой перед игрой. Это говорит о том, что, наверное, он чувствует себя не на 100% физически. Конечно, это грустно и нехорошо для него, но это часть игры. Я знал об этом перед игрой.

Я старался затягивать розыгрыши и показывать свой лучший теннис. Это непросто. Когда знаешь, что соперник не готов на 100%, то напрягаешься. Думаешь: «Это же такой шанс выиграть». Я старался оставаться в своем мире, в моменте. К счастью, начало получилось удачным. Я перевернул игру во втором сете (ушел с 2:5 – Спортс’’) и здорово провел концовку, – сказал Рууд в интервью на корте.