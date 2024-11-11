Ух как Алькарасу плохо – болел и влетел парню с одной победой в 8 последних матчах

Провал на старте итогового.

Каспер Рууд приехал на итоговый турнир ATP в, наверное, худшей форме из всех участников – у него была только одна победа в восьми последних матчах.

На крытом харде он не показывал ничего приличного с 2022-го. А игрока топ-10 на харде Рууд последний раз побеждал в феврале.

Казалось, что Рууда в Турине максимум ждут призовые за участие.

Но нет – в первом матче он грохнул Карлоса Алькараса со счетом 6:1, 7:5.

Для Рууда это лучшая победа на харде в жизни – он никогда раньше не обыгрывал на этом покрытии соперников из топ-5. А вообще игрока топ-3 он победил всего третий раз в жизни.

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Алькарас сыграл ужасно.

В первом сете, например, у него было меньше 50% попадания первым мячом и на девять невынужденных ошибок больше, чем виннерсов.

Во втором он вел 5:2 и до того момента проиграл всего два очка на подаче. А тут вдруг отдал брейк тремя легкими невынужденными подряд.

Он вообще выглядел странно – в его игре не было того динамизма, к которому мы все привыкли. Испанец как-то вяло работал ногами, поэтому вся его игра как будто сломалась – его любимые укороченные летели толсто и длинно, в атаках не хватало убедительности.

Вероятно, все это следствие физических проблем – всю неделю в Турине у Карлоса была простуда, а по ходу матча он хватался за живот.

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Рууд на фоне Алькараса выглядел очень хорошо, агрессивно, бодро и стабильно.

И стоит помнить – каждый раз, когда Каспер приезжал на итоговый, он выходил минимум в полуфинал.

После такого перфоманса, как против Алькраса, повторение этого сценария кажется очень даже возможным.

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Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino