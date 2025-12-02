Маррей о Совете игроков: «Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные»

Маррей объяснил, почему ненавидел работу в Совете игроков ATP.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей рассказал, почему не любит вспоминать период работы в Совете игроков ATP .

«Честно говоря, я ненавидел [работу в Совете]. И все же вернулся на второй срок [в 2020-м] – просто потому что меня попросили. Первый опыт удовольствия не принес, второй тоже.

Мы сидели на заседаниях по 3-4 часа буквально за день до начала «Мастерса», и часто это ничем не заканчивалось. Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные. И в итоге собиралось десять игроков, которые обсуждали вопросы, в которых толком не разбираются с точки зрения бизнеса. И это превращалось в параллельные разговоры, хаос – и отсутствие реальных решений.

Помню встречи с Большой тройкой – с Роджером , Рафой и Новаком – когда мы обсуждали призовые со всеми директорами ТБШ. Это происходило перед турнирами – в период, когда ты должен концентрироваться на подготовке, но мы занимались этим, потому что считали правильным.

В конце концов призовые действительно подняли. В Австралии об этом объявили прямо во время турнира. Я подошел к одному игроку, который до этого громче всех жаловался. Говорю: «Вот, мы сделали это. Они подняли призовые». А он отвечает: «Да, но этого недостаточно». И в такие моменты я просто не понимаю – чего же тогда игроки хотят на самом деле?

Конечно, да, теннисисты должны получать больше на турнирах «Большого шлема». Но если они действительно хотят изменений, нужно ясно формулировать цели. Сейчас этого нет.

Например, идеальный вариант – сдвинуть Australian Open на пару недель позднее. Игроки получили бы полноценное межсезонье и время на подготовку. Но для турнира это невыгодно: школьные каникулы уже закончатся, упадет посещаемость. У каждого решения свои ограничения.

Так что, честно говоря, проблемы будут всегда. Это бесконечный процесс», – сказал Маррей в The Tennis Podcast.