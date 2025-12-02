Хачанов об изменениях в команде: «Серьезно ничего не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров, с которым я работал почти шесть лет»

Карен Хачанов прокомментировал прекращение сотрудничества с Хосе Клаветом.

18-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о прекращении сотрудничества с тренером Хосе Клаветом.

Испанец работал с Хачановым с 2020 года. Под его руководством россиянин выиграл три турнира ATP.

– В этом году случились перемены в вашем тренерском штабе. У Даниила Медведева этот ход подсмотрели?

– Нет. Серьезно у меня ничего в команде не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров – с испанцем. Такого, чтобы я поменял всю команду, нет. Просто один из тренеров, с которым я работал почти шесть лет, мы с ним закончили сотрудничество. Женя Донской и Ведран Мартич со мной остались, – сказал Хачанов в интервью ТАСС.