Шнайдер о сообщениях от ставочников и хейтеров: «Один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие»
Шнайдер рассказала, что получает угрозы от ставочников.
21-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, получает ли угрозы в соцсетях.
«Конечно, всякое случается. И даже неважно, проигрываешь ты или выигрываешь. Достаточно много комментариев и от тех, кто делает ставки, и просто от завистливых людей. Может быть, один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие. Но с возрастом ты начинаешь абстрагироваться и смотреть на происходящее с улыбкой, понимая, чего ты достиг и можешь достигнуть в будущем, и не воспринимая эти слова вообще никак», – цитирует Шнайдер РИА Новости.
Сумасшедшие фанаты и хищники в туре – угрозы для теннисисток. Как от них защищают?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
