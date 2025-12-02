Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона

Бенчич совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона.

Швейцарка Белинда Бенчич совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона. Он начала год 903-й, а закончила 11-й.

Также в топ-6 входят:

