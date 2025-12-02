Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
Бенчич совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона.
Швейцарка Белинда Бенчич совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона. Он начала год 903-й, а закончила 11-й.
Также в топ-6 входят:
Кэти Макнелли (поднялась с 817-го места на 81-е);
Джанис Тьен (с 628-го на 53-е);
Кайя Юван (с 599-го на 98-е);
Юлия Грабер (с 523-го на 92-е);
Виктория Мбоко (с 350-го места на 18-е).
