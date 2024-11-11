Касаткина об отпуске на Мальдивах: «Сейчас живем в раю🏝️»

Дарья Касаткина рассказала, как проводит отпуск на Мальдивах.

«Сезон-2024 окончен и он был хорошим🙏🏽. Сейчас живем в раю🏝️. Люблю это место», – написала Касаткина.

Напомним, на прошлой неделе россиянка заменила Джессику Пегулу в последнем матче групповой стадии итогового турнира. Она уступила Иге Швентек 1:6, 0:6.

Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к