Касаткина об отпуске на Мальдивах: «Сейчас живем в раю🏝️»
Дарья Касаткина рассказала, как проводит отпуск на Мальдивах.
«Сезон-2024 окончен и он был хорошим🙏🏽. Сейчас живем в раю🏝️. Люблю это место», – написала Касаткина.
Напомним, на прошлой неделе россиянка заменила Джессику Пегулу в последнем матче групповой стадии итогового турнира. Она уступила Иге Швентек 1:6, 0:6.
Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Касаткиной
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