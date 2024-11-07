Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к

Еще во второй половине сентября Дарья Касаткина была далека от попадания на итоговый турнир WTA. Но удачная серия в Азии – финал в Сеуле и титул в Нинбо, вырванный в финале у Мирры Андреевой – вернули ее в топ-10 и позволили съездить в Саудовскую Аравию.

Касаткина – девятая ракетка мира и была на итоговом первой запасной. Только за это ей полагалось 140 тысяч долларов.

Но она в итоге еще и сыграла один матч – после того, как Джессика Пегула снялась из-за травмы, потерпев два поражения. Поэтому на встречу с Игой Швентек вместо нее вышла Дарья – и таким образом ее призовые за турнир выросли до 200 тысяч долларов.

При этом у Касаткиной даже сохранялись шансы на полуфинал – но для этого ей нужно было обыграть Швентек. А с этим в последние годы проблемы – она проиграла польке пять предыдущих матчей, ни в одном из них не взял больше пяти геймов.

Не получилось и в четверг. Матч продлился всего 53 минуты, и Дарья взяла ровно один гейм.

Зато она второй раз в карьере выступила на итоговом. В 2018-м она тоже была запасной, но тогда на корте не появилась, а в 2022-м она отобралась напрямую – и была очень близка к полуфиналу.

А Швентек, несмотря на разгром и две победы в группе, вылетела с турнира – ее обошли Барбора Крейчикова и Коко Гауфф. Полька не защитила прошлогодний титул и впервые с 2021-го завершит сезон не первой ракеткой мира.

В чем величие Марии Шараповой

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman