Касаткина о том, что теперь чемпионки ТБШ автоматически отбираются на итоговый: «Гонка есть гонка. Квалификация должна быть по очкам»
С этого года чемпионки «Больших шлемов» попадают на турнир, независимо от места в гонке. Благодаря этому квалифицировалась победительница «Уимблдона» Барбора Крейчикова.
Она вытеснила из состава участниц Эмму Наварро, занимавшую восьмое место в гонке. Американка решила не ехать турнир в качестве запасной, поэтому в Эр-Рияд поехала Касаткина, занимавшая девятое место.
«На мой взгляд, гонка есть гонка. Главное – сколько очков ты заработаешь в течение года. Если ты выиграла турнир «Большого шлема», то уже получила то, чего добилась: титул на «Большом шлеме», очки, деньги, славу, все. А это гонка WTA. Поэтому я считаю, что в данном случае квалификация должна быть по очкам».
Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к
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