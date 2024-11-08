Касаткина о том, что теперь чемпионки ТБШ автоматически отбираются на итоговый: «Гонка есть гонка. Квалификация должна быть по очкам»

Дарья Касаткина не согласна с новым правилом отбора на итоговый турнир WTA.

С этого года чемпионки «Больших шлемов» попадают на турнир, независимо от места в гонке. Благодаря этому квалифицировалась победительница «Уимблдона » Барбора Крейчикова .

Она вытеснила из состава участниц Эмму Наварро , занимавшую восьмое место в гонке. Американка решила не ехать турнир в качестве запасной, поэтому в Эр-Рияд поехала Касаткина , занимавшая девятое место.

«На мой взгляд, гонка есть гонка. Главное – сколько очков ты заработаешь в течение года. Если ты выиграла турнир «Большого шлема», то уже получила то, чего добилась: титул на «Большом шлеме», очки, деньги, славу, все. А это гонка WTA . Поэтому я считаю, что в данном случае квалификация должна быть по очкам».

Касаткина ворвалась на итоговый – взяла один гейм за 53 минуты и заработала 200к