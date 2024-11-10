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Фриц о том, что Медведев стоял на приеме с перевернутой ракеткой: «Я просто смеялся. Пришлось сказать себе, что нужно сосредоточиться»

Тэйлор Фриц прокомментировал поведение Даниила Медведева на итоговом.

Американец победил в матче группового этапа со счетом 6:4, 6:3.

– Что вы думали, когда Даниил перевернул ракетку на приеме?

– Я просто смеялся. Честно говоря, я считаю его очень смешным. Он всегда меня веселит, даже если это не наш с ним матч. Он довольно забавный. Я еще больше смеялся в перерывах между розыгрышами, когда он подкидывал ракетку.

Он просто такой. У него ракетка вверх ногами, но это моя подача и счет 40:0. Так что без разницы. Он все равно отбил подачу.

Мне пришлось сказать себе, что нужно сосредоточиться. Потом он сыграл пару очков при счете 5:2, когда подавал, показывая, что он хочет забрать подачу, а потом попытался сделать брейк при 5:3.

Иногда теряешь концентрацию, когда соперники показывают, что они почти не стараются играть. А потом они снова начинают прикладывать усилия и застают врасплох. В профессиональном теннисе так происходит гораздо чаще, чем вы думаете – они играют в половину запаса сил, ты пытаешься быстро выиграть, а они тебя ловят.

Надо было быть собранным и готовым при счете 5:3. Если бы я не провел хороший гейм на подаче, он так просто мне бы все не отдал. Он собирался очень постараться и сыграть хороший гейм. К счастью для меня, я здорово подавал и провел гейм качественно – не дал ему шанса там играть. Он точно собирался за него бороться. Если бы он сделал там обратный брейк, то мы сравняли бы счет, так что...

Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Фрица
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