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  • Фриц о коучинге: «Было бы безумием, если бы кто-то мог выйти на корт и подать вместо тебя, правда? Так почему кто-то может подсказать, что тебе делать?»
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Фриц о коучинге: «Было бы безумием, если бы кто-то мог выйти на корт и подать вместо тебя, правда? Так почему кто-то может подсказать, что тебе делать?»

Тэйлор Фриц раскритиковал легализацию коучинга в теннисе.

Ранее ITF сообщила, что с 2025 он будет разрешен на всех турнирах.

– Думаю, теннис такой уникальный и классный, потому что он зависит от психологии настолько же, насколько от физического состояния.

Я считаю, ключевая роль в том, что ты сам создаешь стратегию. Люди меняют поведение на корте, чтобы приспособиться к сопернику. Я не хочу, чтобы тренеры могли сказать: «Эй...»

Иногда воспринимаешь вещи иначе, если не играешь и смотришь со стороны. Я просто думаю, что то, что в теннисе ты играешь один на один касается не только того, что вы сражаетесь только друг против друга – у вас еще и есть психологическая борьба. И это важная часть игры. Думаю, немногие люди это понимают. Нужно играть чуть ли не на высочайшем уровне, чтобы осознавать, насколько важна стратегия.

Это должно оставаться между двумя игроками. Я считаю, что то, как ты продумываешь стратегию, справляешься с принятием решений, ведешь себя под давлением, настолько же важно, как подача и удар справа.

Было бы безумием, если бы кто-то мог выйти на корт и подать вместо тебя, правда? Так почему кто-то может подсказать, что тебе делать? Просто я воспринимаю это так. Я сравниваю [коучинг] со всем остальным, что мы делаем на корте. Почему кто-то должен тебе помогать?

С этим нет никакой проблемы турнирах вроде United Cup, Кубка Дэвиса и Кубка Лэйвера. Там в коучинге есть смысл. Во время остального тура – нет.

– Я согласен.

– Большинство людей согласны (улыбается).

Тренер должен подбадривать, говорить «отличный удар», «хорошая работа», «продолжай в том же духе», «сражайся», все такое. Не думаю, что когда это становится чем-то вроде «отходи назад, бей туда побольше, прикрывай тут», это...

Думаю, основная причина, которая заставила их принять это решение – то, что над ними почти что издевались. Потому что многие люди все равно нарушали правила и подсказывали.

Я считаю, что в ложи должны поставить микрофоны. Кто-нибудь должен эти микрофоны проверять и быть очень, очень строгими, если кто-то выходит за рамки простой поддержки. Надо тут же штрафовать.

Вот так можно было бы все исправить и убрать коучинг. Игрокам бы пришлось решать все самостоятельно – а это, как я уже сказал, одна из самых замечательных вещей в теннисе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Фрица
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