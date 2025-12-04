  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026, Паолини поучаствовала в церемонии
Видео
0

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026, Паолини поучаствовала в церемонии

Афины передали олимпийский огонь оргкомитету Игр в Италии.

Олимпийский огонь зимних Игр-2025 передан организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос».

В ней приняла участие восьмая ракетка мира Жасмин Паолини – она передала огонь итальянскому велогонщику Филиппо Ганне.

В финале церемонии президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго.

Позже в четверг факел с олимпийским огнем прибыл в Рим. 6 декабря там начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния.

Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @milanocortina26
logoЖасмин Паолини
logoОлимпиада-2026
logoФилиппо Ганна
logoWTA
Джованни Малаго
эстафета олимпийского огня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
2 декабря, 19:55
В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2026
26 ноября, 11:25
Главные новости
Де Минаур о Синнере: «Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают – они от него отскакивают»
сегодня, 18:04
Итоговый турнир UTS. Де Минаур выиграл титул, Рублев уступил в 1/2 финала
сегодня, 17:48
Рахимова выиграла титул на первом турнире после объявления о смене гражданства
сегодня, 16:25
Энди Маррей: «Сейчас я не играю в теннис ради удовольствия, и я очень этому рад»
сегодня, 14:30
Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Я знаю, что выиграю этот матч»
сегодня, 13:44
Звонарева проиграла оба финала на 100-тысячнике ITF в Дубае
сегодня, 13:10
Соболенко обыграла Осаку в выставочном матче на Atlanta Cup
сегодня, 12:23
Синнер с девушкой приехал на Гран-при в Абу-Даби
сегодня, 11:55Фото
Тони Надаль о Рафаэле: «Наши отношения больше похожи на дружеские, чем на отношения дяди и племянника»
сегодня, 09:26
Хачанов посетил боксы «Хааса» на Гран-при в Абу-Даби
сегодня, 08:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото