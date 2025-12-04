Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026, Паолини поучаствовала в церемонии
Афины передали олимпийский огонь оргкомитету Игр в Италии.
Олимпийский огонь зимних Игр-2025 передан организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос».
В ней приняла участие восьмая ракетка мира Жасмин Паолини – она передала огонь итальянскому велогонщику Филиппо Ганне.
В финале церемонии президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго.
Позже в четверг факел с олимпийским огнем прибыл в Рим. 6 декабря там начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния.
Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @milanocortina26
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости