Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026, Паолини поучаствовала в церемонии

Афины передали олимпийский огонь оргкомитету Игр в Италии.

Олимпийский огонь зимних Игр-2025 передан организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос».

В ней приняла участие восьмая ракетка мира Жасмин Паолини – она передала огонь итальянскому велогонщику Филиппо Ганне .

В финале церемонии президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидорос Кувелос передал факел с олимпийским огнем главе оргкомитета Игр Джованни Малаго .

Позже в четверг факел с олимпийским огнем прибыл в Рим. 6 декабря там начнется итальянская часть эстафеты. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния.

Эстафета завершится 6 февраля в день открытия Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».