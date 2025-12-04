Фабио Фоньини: «Если сложить все вместе, за карьеру я выплатил примерно полмиллиона евро штрафов»

Фоньини высказался о штрафах, которые получал во время карьеры.

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини рассказал, сколько денег ушло на штрафы за время его карьеры.

«Я недополучил приличные деньги из-за своего поведения. Были срывы, были штрафы. Самый серьезный – на US Open : 96 тысяч долларов. Но мне тогда сказали, что при условии хорошего поведения на следующих восьми «Больших шлемах» я заплачу только половину.

Если сложить все вместе, за карьеру я выплатил примерно полмиллиона евро штрафов», – cказал Фоньини в эфире передачи Belve на телеканале Rai.

38-летний итальянец завершил карьеру после «Уимблдона»-2025. За время выступлений в туре он заработал 19 млн долларов.

Хотел взорвать «Уимблдон», обзывал судью «шлюхой» и очень классно играл. Каким мы запомним Фабио Фоньини